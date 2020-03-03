شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الوطنية للصحافة"يطالب بملاحقة منتحلى صفة الصحفى أو الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمود علم الدين استاذ الإعلام بجامعة القاهرة و عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أجهزة الدولة بملاحقة الأشخاص الذين يقومون بانتحال صفة الصحفى أو الإعلامى، مضيفا أن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عليهم دور كبير في هذا الأمر.

وأضاف محمود علم الدين فى تصريحات له، أنه لا يسمح لأحد أن ينتحل صفة طبيب أو مهندس أو أى مهنة الا اذا كان يحمل شهادة تؤهله أو حاصل على عضوية نقابة أو مزاولة مهنة نتيجه للعمل بها ، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على أى شخص ينتحل صفة أى مهنة لا يعمل بها.

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وكانت نقابتا الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية، قد شنتا الحرب على الكيانات الوهمية ومؤسسيها، والتى تهدف إلى الربح والحصول على أموال من الشباب فى مخالفة صريحة للدستور، والذى نصت المادة 77 منه على أن مصر لها نقابة صحفيين واحدة هى التى تمنح تراخيص العمل بالصحافة، وهى المسئولة عن حرية الرأى والتعبير فى مصر، والمعنية بحماية أعضائها ورعاية مصالحهم، ودشن عدد من الصحفيين، حملة تحت عنوان: "خليها تنظف"، لرصد الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلى صفة صحفى، وذلك لتقديمها لنقابة الصحفيين من أجل تحرير بلاغات للنائب العام ومباحث الانترنت ضدهم.

وأكد الصحفيين، أن الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلى الصفة يمثلان خطرًا داهمًا على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، كما أنها تمثل تهديدًا للأمن القومى للبلاد وذلك لما يقومان به من نصب على المواطنين وخداع المسئولين والمواطنين واستفزاز البعض بمدوناتهم ومواقعهم المخالفة للقانون والغير حاصلة على تصاريح.