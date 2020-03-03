شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" : بدأنا فى تأهيل كوادرنا للمحليات منذ شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب أعلن رفضه لقانون المحليات بشكله الحالي وذلك في إطار المادة 180 للدستور ،والتي تجبر الجميع بأن يكون النظام الانتخابي بالقائمة مغلقة بالكامل وفتح صفة العامل وحق المصريين في الخارج بالانتخاب.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب أعد مذكرته وأرسلها للبرلمان بشأن الملاحظات على القانون وتتعلق بالتقسيم الإداري للدولة وتصويت المصريين بالخارج في انتخابات المحليات .

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ،أن حالة عدم الحسم لشكل القانون فرصة جيدة للغاية في إعداد القوى السياسية لكوادرها ، مؤكدا أن حزب المصريين الأحرار يعمل منذ 8 شهور على تدريب كوادره بمختلف محافظات الجمهورية للانتخابات وسيكون مستعد وقت إجراء الانتخابات للدفع بمرشحيه .

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ونوه أبو العلا ، إلي أن الازمة ليست في مدي جاهزية الأحزاب من عدمه، ولكن في القانون وملائمته للمواد الدستورية المرتبطة به وهو ما يستدعي للمراجعة النهائية للقانون بما يتواكب مع التغيرات التي طرأت علي الدستور، معتبرا أن القانون انتهت منه اللجنة البرلمانية المختصة منذ 3 سنوات ويحتاج للمراجعة بما يتوافق مع التغيرات التى طرأت .

يذكر أن ائتلاف دعم مصر والقوي السياسية يعملون في الوقت الحالي علي أكثر من نطاق لحوار مجتمعي بشأن هذا التشريع وباقي القوانين المنظمة للانتخابات.