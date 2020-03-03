شكرا لقرائتكم خبر عن «نعوش» الجنود الأتراك في طرابلس تفضح كذب أنقرة والان نبدء بالتفاصيل

قال برلمانيون ومختصون في الشأن الليبي: إن الرئيس التركي أردوغان كاذب ويقلب الحقائق ويختلق وقائع من أجل تصدير صورة للعالم على غير حقيقة ما يجرى على الصعيد الميداني، فيما يخص الأزمة الليبية.

ولفتوا في أحاديثهم لـ«اليوم» إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على تخوم طرابلس وبات قريبا من استعادة السيطرة على العاصمة، وانتقدوا تصريح أردوغان الأخير بأن تركيا قلبت مسار الأحداث بعد أن كانت لصالح الجيش الوطني الليبي.

» تصريحات كاذبة

قال عضو مجلس النواب الليبي على السعيدي: على أردوغان أن يخجل من نفسه ويكف عن التصريحات العنترية التي تكذبها الحقائق، إذ إنه بعد ساعات من تأكيده على أن بلاده قلبت مسار الأحداث في ليبيا وحققت نجاحا، استقبلت أنقرة جثامين نحو عشرة جنود أتراك قتلوا في القصف الذي شنه الجيش الوطني على قاعدة معيتيقة الأربعاء الماضي.

وشدد السعيدي على أن أردوغان يتوهم أن بمقدوره تحويل ليبيا إلى مستنقع للفوضى، لافتا إلى أنه استغل الصمت الدولي إزاء انتهاكاته للسيادة الليبية ودفع بمدفعية ثقيلة وطائرات مسيرة وأسلحة حديثة وبمختصين في الشؤون العسكرية وأقام غرف عمليات للضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة الجويّة بطرابلس بالتعاون مع «الوفاق» التي تتلقى أوامرها من أنقرة والدوحة اللتين تتكفلان بالدعم المالي والعسكري وجلب المرتزقة، لكن الرئيس التركي يغفل قوة الجيش الليبي الذي يعطيه كل يوم دروسا موجعة.

» قاعدة إرهابية

وقالت عضو مجلس النواب الليبي د. سلطنة المسماري: أردوغان يسعى إلى تحويل ليبيا إلى قاعدة إرهابية يهدد من خلالها دول الجوار خصوصا مصر التي أجهضت مشروع الإخوان التخريبي في المنطقة.

وأشارت إلى أن أردوغان عضو في التنظيم الدولي وانضم للجماعة الإرهابية في شبابه، وهو ما يفسر دعمه اللامحدود للإخوان وسعيه لإنجاح مؤامراتهم لقلب أنظمة الحكم في عدد من الدول العربية للقفز على السلطة.

وشددت على أن ما صرح به الرئيس التركي من أنه تمكن من قلب الأحداث في ليبيا بعد أن كانت لصالح الجيش الوطني هي عبارات جوفاء لامتصاص الغضب الشعبي ضده، بعد سقوط العشرات من جنوده قتلى في طرابلس وإدلب، ما وضع نظامه في حرج بالغ أمام أبناء شعبه.

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» مسار الأحداث

وقال المحلل السياسي رضوان الفيتوري: كافة التطورات العسكرية على الصعيد الميداني في طرابلس تؤكد الخسائر الفادحة للميليشيات المتطرفة الموالية لحكومة الوفاق التي تدعمها تركيا، لكن كل ذلك لم يمنع أردوغان من الكذب بقوله: «قلبنا مسار الأحداث في ليبيا».

وأضاف: التقارير الدولية تؤكد أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر باتت بالفعل على بعد بضعة كيلو مترات قليلة من مركز المدينة ووجهت صفعات قوية للرئيس التركي الذي بدأ في التدخل العسكري المباشر بجلب مرتزقة من شمال سوريا.

وأشاد الفيتوري بالموقف الوطني للقبائل الليبية التي وجهت رسالة قوية في مؤتمر ترهونة الأخير إذ دعت إلى مقاومة كافة أشكال الغزو الأجنبي وفي مقدمتها التركي، ورفع حظر السلاح عن الجيش الوطني ورفض أي حوار أو هدنة إلا بعد خروج الغزاة والمرتزقة من البلاد.

» الاستعانة بمرتزقة

وطالب رضوان الفيتوري المجتمع الدولي بمعاقبة أردوغان لدوره في نشر ودعم الإرهاب في العالم، لافتا إلى أن الرئيس التركي يجاهر بالاستعانة بالمرتزقة ضاربا بتوصيات مؤتمر برلين عرض الحائط، مشيرا إلى أنه يجب التدخل الدولي سريعا لمنعه من إرسال المزيد إلى ليبيا.

ويتوقع الفيتوري حسم الأزمة الليبية عن طريق الحل العسكري، مؤكدا أنه لا حلول سياسية مع متآمرين وخونة، مطالبا الأمم المتحدة قبل الدعوة بتفاوض «جنيف» أن تبدأ بوضع خطوات عملية لتفكيك الميليشيات الإرهابية والمتطرفة خصوصا الإخوان من المشهد الليبي.

كما طالب بضرورة منع أي تدخل أجنبي وتحديدا تركيا في الشؤون الليبية واحترام سيادة الليبيين على أراضيهم، وراهن على إصرار الشعب الليبي بضرورة دعم الجيش الوطني من أجل طرد الإرهابيين والمرتزقة وهزيمة «الوفاق» المدعومة من تركيا.