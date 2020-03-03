شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسرائيل يصف الانتخابات في بلاده بـ«القذرة» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن بلاده «لا تستحق حملة انتخابية أخرى مروعة وقذرة كالتي تنتهي اليوم»، في إشارة إلى الانتخابات الجارية الإثنين في إسرائيل، وهي الثالثة خلال أقل من عام.

وقال ريلفين، بعد الإدلاء بصوته: «عادة ما يكون هذا اليوم احتفاليا، ولكن في الواقع أنا لا أشعر أن هناك احتفالا»، مضيفا أنه يشعر بالخزي من جراء التوجه إلى صناديق الاقتراع مجددا، مضيفا: «إننا نستحق حكومة تعمل من أجلنا».

وحث في الوقت نفسه الإسرائيليين على ممارسة حقهم في التصويت.

وأضاف: «أتمنى من كل قلبي أن يكون لقاؤنا القادم عام 2024».

وأشارت آخر استطلاعات الرأي إلى أن هذه الانتخابات لن تفلح في الأغلب في حل المشكلة السياسية التي تشهدها البلاد، في ظل استمرار احتدام المنافسة بين معسكرَي اليمين، بزعامة حزب «ليكود» برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعسكر الوسط واليسار والعرب، بزعامة رئيس حزب «أزرق أبيض» بيني جانتس.