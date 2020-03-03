عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتخابات جرى تزويرها.. ترامب يعلق عشية الثلاثاء الكبير

الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات جديدة للانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الديمقراطي، معتبرا أنها "مزورة" ضد متصدرها بيرني ساندرز.



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وقال ترامب في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض، قبيل توجّهه إلى كارولاينا الشمالية، للمشاركة في حملة انتخابية "إنها مزورة ضد بيرني، لا شك في ذلك".

ويأمل ساندرز الذي يطرح نفسه مرشحا ديمقراطيا اشتراكيا تعزيز صدارته في يوم "الثلاثاء الكبير" (3 مارس).

ويمثل "الثلاثاء الكبير" الجولة الخامسة من الانتخابات التمهيدية التي تصوت فيها 13 ولاية، علما أن منافسه جو بايدن، الفائز في الجولة الرابعة في كارولاينا الجنوبية، يحقق تقدّما مستفيدا من انسحاب مرشحين وسطيين.