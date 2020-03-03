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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتنياهو معلنا فوزه بالانتخابات: يوم عظيم لإسرائيل

الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو الفوز بالانتخابات العامة الإسرائيلية التي جرت الإثنين.



وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" باللغة العبرية مصحوبة بصورة لزوجته سارة وفريقه الذي عمل له خلال الانتخابات: "نصر عظيم لإسرائيل".

وفي تغريدة أخرى، نتنياهو: "شكرا"، وإلى جانبها رأس قلب.

وكانت محطات التلفزة الإسرائيلية قد قالت عن نتائج عيناتها للانتخابات، إن نتنياهو حقق فوزا ملحوظا على منافسه زعيم تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس.

وتوجه نتنياهو إلى قاعة كبيرة في تل أبيب للاحتفال مع أنصاره بالفوز، كما نظم حزب "شاس" الديني اليميني احتفالا كبيرا بالفوز بالانتخابات.

أما زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان فقد بدأ متفاجئا جدا من النتائج.

وقال للصحفيين: "لن أعلق على هذه النتائج، سأنتظر النتائج الرسمية يوم الأربعاء أو الخميس ومن ثم سأعلق".

وأضاف ليبرمان: "ما هو مهم أن مواقفنا التي عبرنا عليها قبل الانتخابات هي ذاتها ما بعد الانتخابات".

وأشار ليبرمان إلى أن كتلة اليمين التي يتزعمها نتنياهو حصلت على 60 مقعدا بالانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان الماضي ولم يتمكن من تشكيل حكومة.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب "الليكود" اليميني قد استطاع توسيع الفارق بينه وبين زعيم تحالف "أزرق أبيض" الوسطي، ولكنه ما زال بحاجة إلى مقعد واحد من أجل تشكيل الحكومة.

وتقدم "الليكود" بنحو 5 مقاعد على "أزرق أبيض" مقارنة بالانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي والتي تقدم فيها "أزرق أبيض" على "الليكود"، ولكن ما زالت هناك صعوبات أمام نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة.

فقد أشارت المؤشرات الأولية للنتائج التي نشرتها محطات التلفزة الإسرائيلية إلى حصول كتلة اليمين بزعامة نتنياهو على 60 مقعدا، ما يعني أنه ما زال يتعين على نتنياهو الحصول على مقعد، إضافي لتشكيل الحكومة.

وما زالت هذه نتائج أولية من الممكن أن تختلف سلبا أو إيجابا بعد الفرز الحقيقي للأصوات وتطبيق اتفاقات تقاسم الأصوات الفائضة مع الأحزاب الحليفة.

ومن جهة ثانية، فقد أشارت محطات التلفزة الإسرائيلية إلى أن القائمة المشتركة، وهي ائتلاف 4 أحزاب عربية، تقدمت بحصولها على 14 مقعدا، فيما قالت محطة البث الإسرائيلية إن القائمة حصلت على 15 مقعدا.

وفي حال صحت النتائج، فإن من المؤكد أن الرئيس الإسرائيلي سيكلف في الأيام القريبة المقبلة نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وينضم إلى حزب "الليكود" اليميني أحزاب "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"يمينا" التي تحصل بالمعدل على 23 مقعدا.

وما زال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني وزير الدفاع السابق يملك بيضة القبان بحصوله على 6 مقاعد، لكنه أعلن في الأسابيع الأخيرة أن على نتنياهو التقاعد ومواجهة اتهامات الفساد ضده.

وفي مقابل ذلك، تبدو كتلة الوسط برئاسة بيني جانتس الأضعف، إذ إن الحليف الوحيد لحزب "أزرق أبيض" هو تحالف "العمل-جيشر-ميرتس" الذي يحصل على متوسط ٦ مقاعد.

ولكن كتلة الوسط مع الأحزاب العربية وحزب "إسرائيل بيتنا" لديها 60 مقعدا، وفق نتائج العينات التلفزيونية، ولكنها خلافا لكتلة اليمين منقسمة بشأن كثير من القضايا.