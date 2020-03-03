عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عشية الثلاثاء الكبير ..مرشحة ديمقراطية تنسحب لصالح بايدن

الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عشية "الثلاثاء الكبير" عزم المرشحة الديمقراطية إيمي كلوبوشار الانسحاب من سباق ترشيح الحزب وتعلن تأييدها لجو بايدن.



وقالت نيويورك تايمز وشبكات من بينها إن.بي.سي، إن عضو مجلس الشيوخ الوسطية ستنسحب من السباق وستتوجه إلى دالاس في تكساس، للانضمام إلى بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق في مهرجان انتخابي في وقت لاحق الإثنين.

وبعد فوزه في الانتخابات التمهيدية الأخيرة السبت في ساوث كارولاينا، يدخل بايدن "الثلاثاء الكبير" الذي ستجرى فيه انتخابات بـ14 ولاية في يوم واحد ضمن عملية الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بزخم لينافس المرشح اليساري بيرني ساندرز على الفوز بترشيح الحزب للشخصية التي ستواجه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

Advertisements

محطة مهمة

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، محطة مهمة في مسار الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية، وهو ما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير".

ويعد "الثلاثاء الكبير" يوما مفصليا لأنه غالبا ما يشهد عددا من الانسحابات وتشكيل تحالفات بين المرشحين، كما يعطي مؤشرا على المرشح الذي سيتم اختياره في كلا الحزبين، بسبب عدد الولايات التي ستحسم خيارها خلاله.

وتُجرى انتخابات "الثلاثاء الكبير "في 14 ولاية ومنطقة أمريكية، يتم خلالها اختيار أكثر من 1000 مندوب من الحزب الديمقراطي و600 مندوب من الحزب الجمهوري يتعهدون بتأييد واحد أو آخر من المرشحين للرئاسة.

ومنذ نشأته، اكتسب يوم الثلاثاء الكبير أهمية كبيرة في الساحة السياسية الأمريكية، حيث ينظر إليه باعتباره مقياسا لمعرفة مدى فاعلية الحملات الانتخابية في مجموعة من القضايا الوطنية.