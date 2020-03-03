خبير اقتصادي: 3 تريليون دولار حجم الخسائر الاقتصادية العالمية بسبب كورونا

قال الدكتور "إبراهيم مصطفى" الخبير الاقتصادي، إن هناك خسائر اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي بسبب "فيروس كورونا"، حيث وصلت إلى 3 تريليون دولار، فضلا عن 264 مليار دولار دولار في البورصات العالمية.

وتابع "مصطفي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" و المذاع عبر فضائية "صدى البلد": مصر أقل ضرر من الناحية الاقتصادية بسبب كورونا، مشددا على أهمية تنمية وعي المواطن المصري بفيروس كورونا حتى يتمكن من مواجهته، ويحجم انتشاره.

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وأضاف أن هناك احتمالية لتضاعف الخسائر في حال عدم تضافر الجهود العالمية لإحكام السيطرة على المرض وكذلك الآثار السلبية له.