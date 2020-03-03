خبير اقتصادي: 3 تريليون دولار حجم الخسائر الاقتصادية العالمية بسبب كورونا

قال الدكتور "إبراهيم مصطفى" الخبير الاقتصادي، إن هناك خسائر اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي بسبب "فيروس كورونا"، حيث وصلت إلى 3 تريليون دولار، فضلا عن 264 مليار دولار دولار في البورصات العالمية.
وتابع "مصطفي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" و المذاع عبر فضائية "صدى البلد": مصر أقل ضرر من الناحية الاقتصادية بسبب كورونا، مشددا على أهمية تنمية وعي المواطن المصري بفيروس كورونا حتى يتمكن من مواجهته، ويحجم انتشاره.
وأضاف أن هناك احتمالية لتضاعف الخسائر في حال عدم تضافر الجهود العالمية لإحكام السيطرة على المرض وكذلك الآثار السلبية له.
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