بارزاني يخضع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا فور عودته من الأردن

أعلن رئيس ​حكومة​ ​إقليم كردستان​ ​العراق​ مسرور بارزاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "خضوعه فور عودته من ​الأردن​ بعد زيارة استغرقت يومين، للفحص الطبي المتبع بمطار ​أربيل​ الدولي في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​".

هذا وقام بارزاني بزيارة رسمية إلى الأردن التقى خلالها الملك الأردني عبد الله الثاني، وبحث معه آفاق التعاون بين ​الاردن​ والإقليم، وسبل توسيعها في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية منها.