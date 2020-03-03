بارزاني يخضع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا فور عودته من الأردن

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "خضوعه فور عودته من الأردن بعد زيارة استغرقت يومين، للفحص الطبي المتبع بمطار أربيل الدولي في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا".
هذا وقام بارزاني بزيارة رسمية إلى الأردن التقى خلالها الملك الأردني عبد الله الثاني، وبحث معه آفاق التعاون بين الاردن والإقليم، وسبل توسيعها في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية منها.
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