الداخلية السورية: مقتل مدير ناحية سراقب بهجوم مسلحين مدعومين من تركيا

أعلنت ​وزارة الداخلية السورية​ "مقتل مدير ناحية ​سراقب​ الرائد شاهر ديب، والملازم في ​الشرطة​ أويس إبراهيم، وشرطيين في إدلب، أثناء تصديهم للمجموعات المسلحة المدعومة من قبل ​الجيش​ التركي في المنطقة".

هذا وأعلنت وكالة ​الانباء​ الاسورية "سانا" السورية في وقت سابق، أن "وحدات من الجيش أسقطت ​طائرة​ ​مسيرة​ تركية خلال عملياتها ضد المسلحين على محور سراقب ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي".