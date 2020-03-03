الداخلية السورية: مقتل مدير ناحية سراقب بهجوم مسلحين مدعومين من تركيا

أعلنت وزارة الداخلية السورية "مقتل مدير ناحية سراقب الرائد شاهر ديب، والملازم في الشرطة أويس إبراهيم، وشرطيين في إدلب، أثناء تصديهم للمجموعات المسلحة المدعومة من قبل الجيش التركي في المنطقة".
هذا وأعلنت وكالة الانباء الاسورية "سانا" السورية في وقت سابق، أن "وحدات من الجيش أسقطت طائرة مسيرة تركية خلال عملياتها ضد المسلحين على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي".
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