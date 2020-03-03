نائب الرئيس الأميركي: 6 حالات وفاة و 43 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

اعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بأن خطر انتشار كورونا في الولايات المتحدة لايزال منخفضاً.
واشار نائب الرئيس الاميركي في مؤتمر صحفي في البيت الابيض حول فيروس كورونا، الى انه تم تسجيل 6 حالات وفاة و43 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. ولفت الى ان واشنطن تعمل على تطوير العلاجات واللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، لافتا الى ان علاج فيروس كورونا قد يتوفر خلال صيف هذا العام.
واعلن بنس عن البدء بإجراءات حظر السفر إلى الدول الموبوءة بكورونا وفحص القادمين منها.
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