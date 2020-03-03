شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مرحلة البناء.. أبرز 4 مشروعات لتطوير خدمات النقل والمواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي الحكومة اهتمام واسع بتطوير خدمات النقل والمواصلات، بشتى أنواعها سواء الطرق أو شبكة السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، وانتهت من تنفيذ 33 مشروعاً في هذا الصدد بتكلفة كلية نحو 19 مليار جنية.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات الهامة التي تم تنفيذها في مجال خدمات النقل والمواصلات، في ضوء التقرير الحكومي المسلم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال تحت مسمي " حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018/2019" علي الاتي :

1- إضافة 250 كم إلي أطوال شبكة الطرق.

2- تطوير 64 مزلقانا (نظم تحكم أوتوماتيكي).

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3- تجديد 6.6 كم من شبكة السكك الحديدية.

4- إضافة 4 قاطرات جديدة لتطوير ميناء الإسكندرية و2 لمؤاني البحر الأحمر.

ويأتي التقرير الحكومي الذي حصلت عليه ”الخليج 365”، كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداه إليكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال اكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً علي التميز الحكومي والمؤسسي.

وكان البرلمان قد أصدر عدد من التوصيات الهامة من خلال لجانه فيما يتعلق بمنظومة النقل والمواصلات، منها أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتنفيذ وصيانة وإدارة الأنماط الحديثة من وسائل النقل السككي مثل القطار الكهربائي والمونوريل وترام الإسكندرية بالشكل الذي يمكن من تقديم خدمة متميزة ومستمرة للمواطنين وبما يحافظ علي التراث الجمالي والحضارى للمدن، ودراسة خطة مستقبلية التعاون مع كافة الجهات المعنية لاستبدال المزلقانات الرئيسية بأنفاق أو كباري وذلك لتطوير الأداء وتحقيق أقصي معدلات الأمان.