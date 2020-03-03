شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى 2020 ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه سيتم بدء عملية الانتقال للعاصمة الإدارية بشكل تدريجى بداية من النصف الثاني من العام الجارى، حيث سيتم نقل وزارتين تدريجيًا كل شهر، موضحًا أن الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، ويصل عددهم لما يقرب من 52 ألف موظف تم تدريبهم على أعلى مستوى وبكفاءة عالية.

وتعكف الحكومة فى الوقت الحالى على عقد عدد من الاجتماعات لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ونرصد فى السطورالتالية أبرز تفاصيل خطة الانتقال وفق ما أعلنته الحكومه خلال الفترة الماضية:

- أعدت "التخطيط " دليل استرشادي ليكون وثيقة تُحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال

- تقسيم الخطة التنفيذية إلى أنشطة رئيسية تختص جهات محددة بتنفيذها، مثل: البنية المعلوماتية، والموارد البشرية، ومُحفزات الانتقال إلى العاصمة الجديدة

- تشمل الخطه نقل نحو 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية نهاية يونيو 2020.

- سيتم نقل وزاتين تدريجيا كل شهر

- العمل على توفير وحدات سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم من خلال تقديم تسهيلات للدفع

- توفير خطوط سير لوسائل مواصلات تسهل التحرك وخطة للنقل الجماعي.

- تعتمد العاصمة الإدارية على مصادر مياه رئيسية خط مياه محطة العاشر من رمضان،والقاهرة الجديدة ومحطة الرفع بمحطة مياه القاهرة الجديدة

- تم الانتهاء من معظم أعمال خطوط المياه للعاصمة الجديدة.

Advertisements

- تم الانتهاء من تنفيذ خط الانحدار الرئيسي للصرف الصحى والصرف على مدينة بدر،

- تنفيذ الأعمال الإنشائية لمباني الوزارات وعددها 34 مبنى

- ومبنى مقر رئاسة مجلس الوزراء وكذا مجلس النواب، ومبنى هيئة الرقابة الإدارية

- تنفيذ مباني خدمية في الأحياء السكنية بالعاصمة الجديدة، وحي المال والأعمال

- إنشاء مبنى للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين

- تنفيذ مباني لدور العبادة

- ومستشفى العاصمة الجديدة.

- مواصلة تنفيذ كباري العاصمة الجديدة، وتشمل كوبري محمد بن زايد الشمالي، وكوبري محمد بن زايد الجنوبي، و كوبرى تقاطع محور الأمل مع جنوب المستقبل، وكوبرى تقاطع محور الأمل مع طريق السويس.