شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام تبحث فكرة إنشاء قناة إخبارية مصرية على مستوى عالمى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، اجتماع لها الأربعاء المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بخصوص ثلاثة موضوعات مهمة، برئاسة النائب محمد شعبان.

ويستعرضهم ”الخليج 365” موضوعات طلبات الإحاطة على النحو التالى :

1. إنشاء قناة إخبارية قوية على مستوى عالى تخلق لمصر تواجداً إعلامياً في المحيط الإقليمى والخارجى.

2. عمل غير المؤهلين أو المدربين بالإعلام المصرى، ووضع ضوابط لممارسة العمل الإعلامى "حسبما ورد بطلب الإحاطة".

3. خطة الحكومة لمواجهة فيديوهات التحريض اليومية، ودور الإعلام المصرى لمواجهة ذلك التحريض ضد مؤسسات الدولة.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،قد عقد اجتماعًا لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، ونقل العاملين الذين تحتاج إليهم الوزارة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تحتاجه الوزارة من مخصصات مالية، لحين انتهاء العام المالى الحالى 2019/2020، وكذا مقترح الموازنة المالية للعام المالى المقبل 2020/2021، وكلف رئيس الوزراء بأن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الدولة للإعلام إعداد الموازنة اللازمة لوزارة الدولة للإعلام، للعام المالى المقبل، وكذا تدبير التمويل اللازم لمباشرة الوزير لاختصاصاته.

كما وافق رئيس الوزراء على نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم بالمجلس.