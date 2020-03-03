نائب الرئيس الأمريكي يحدد موعد الإعلان عن دواء فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، والمسؤول عن ملف مكافحة فيروس "كورونا السمتجد"، أن نسبة تهديد الفيروس للأمريكيين متدنية.

وأكد بنس، في أخبار عاجلة نقلتها فضائية "العربية" الإخبارية، الاثنين، أن الحكومة ستعمل مع الاختصاصيين والأطباء وكل أفراد فريق العمل، للوصول لعلاج للفيروس، مشيرًا أن علاج كورونا ربما سيكون متاحًا بحلول الصيف.

وأضاف: "بفضل كل ما فعلناه فإن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنيًا جدًا"، منتقدًا خصومه الذين "استهزؤوا" في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس، ولا سيما القيود التي فرضتها على المسافرين الصينيين.

وأضاف أن "كوريا الجنوبية أصيبت بقوة (بالوباء). إيطاليا أصيبت بقوة. ما جرى في الصين واضح لكن يبدو أن أعداد (المصابين الجدد) استقرت وتنخفض، وهذا نبأ سار، وبالتالي سنرى ما سيحصل".