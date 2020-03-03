وزير التعليم يكشف هوية مروجي الشائعات على جروبات الماميز حول "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، حقيقة ما يثار من شائعات على جروبات "الماميز" في المدارس المختلفة، حول وجود حالات إصابات بفيروس كورونا في المدارس.

وقال الوزير في تصريحات لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC" مصر، إن شائعات انتشرت حول وجود إصابات بكورونا في عدد من مدارس الإسكندرية، وأضاف أن الوزارة تأكدت من كذب هذه الشائعات، التي أوضح أنه بعد تحليلها تأكد، أن من يقف ورائها هم الأشخاص أنفسهم الذين وقفوا سابقًا وراء شائعة الإصابة بفيروس الالتهاء السحائي.