بـ"20 جنيهًا".. وزير التعليم: التدريس بالحصة نظام قديم و"اللي عنده حل تاني يقولنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التدريس بالحصة نظام قديم معمول به منذ فترة، وليس جديدًا أو مستحدثًا، مضيفًا أن الوزارة في طريقها لتعيين معلمين جدد بعقود مؤقتة، لكن بأعداد قد لا تسد العجز الموجود حاليًا في المعلمين.
وأضاف الوزير في تصريحات لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب على فضائية "MBC" مصر، أن الوزارة ستعوض العجز في المعلمين، من خلال نظامي التطوع والتدريس بالحصة، موضحًا أن سعر الحصة سيكون وعقب التوافق مع وزارة المالية، 20 جنيهًا.
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