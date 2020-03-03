إحباط تهريب مستلزمات طب أسنان بـ 623 ألف جنيه في مطار برج العرب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي محاولة تهريب 5 آلاف و931 قطعة من مستلزمات طب وجراحة الأسنان من السعودية، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد.

اشتبه رجال الجمارك في راكب أجنبي الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية القادمة من جدة.

ونفى الراكب حمله أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية، مشيرا إلى أنه حضر مع نجله بغرض السياحة، إلا أنه تبين من خلال تمرير حقائب الراكب على أجهزة الفحص بالأشعة X-Ray وجود كثافات لمواد معدنية.

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وبتفتيش الراكب ذاتيا وأمتعته الشخصية، تبين وجود أكياس تحوي قطع صغيرة خاصة بأغراض طبية وملفوفة حول جسده وداخل جيوب البنطلون الذي يرتديه.

وعثر بين أمتعته الشخصية على ٥٩٣١ قطعة من مستلزمات ومعدات طب وجراحة الأسنان ولوازمها بقيمة إجمالية تقدر بـ 623 ألفًا و570 جنيهًا.

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة عن المضبوطات مليونًا و247 ألفًا و140 جنيهًا.

قرر محمود فرغلي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 6 لسنة 2020.