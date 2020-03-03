التعليم عن الخوف من "كورونا" بالمدارس: "المفروض نخاف منها كمان في السناتر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن وزارته ملتزمة بما تصدره وزارة الصحة والسكان من تعليمات بخصوص إجراءات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، مضيفًا أن مصر دولة مؤسسات وتسير بمنهجية علمية واشحة.

وأضاف الوزير في تصريحات لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر"، أن وزيرة التعليم، ستسير فيما يتعلق بفيروس "كورونا" وفقًا لتعليمات وزارة الصحة من ناحية، ورئاسة مجلس الوزراء من ناحية أخرى، موضحًا أن ولي الأمر الذي يخاف على ابنائه في المدرسة، لابد أن يخاف عليهم أيضًا في سنتر الدروس الخصوصية، والمترو والسينمات، بالإضافة إلى أي مكان تجمع.