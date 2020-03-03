وزير التعليم يكشف كواليس تدريس مادة المبادئ السماوية في المدارس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة تحاول تفادي، مشكلات التمييز وعدم احترام الآخر، مضيفًا أن حصص التربية الدينية بشكلها التقليدي تعمق التمييز بين الطلاب، على أساس الدين.
وأوضح الوزير في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب على فضائية "MBC مصر"، أن الوزارة قررت جمع الأخلاقيات والمبادئ الموجودة في كل الأديان، في كتاب واحد، مؤكدًا أن مواد الدين ستظل موجودة وتدرس كما هي.
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