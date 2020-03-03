بارزاني يخضع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، عن خضوعه للفحص الطبي الخاص بـفيروس كورونا، فور عودته من الأردن بعد زيارة استغرقت يومين.
وقال بارزاني على صفحته في "فيسبوك": "اليوم وعقب عودتي من العاصمة الأردنية عمان، خضعت للفحص الطبي المتبع بمطار أربيل الدولي في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة
وقام بارزاني بزيارة رسمية إلى الأردن التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وبحث معه آفاق التعاون بين المملكة والإقليم، وسبل توسيعها في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية منها.
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