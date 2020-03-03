المغرب تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، جرى تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب"، لدى مواطن مغربي مقيم في إيطاليا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعايةالصحية بوحدة الحجر الصحي بمستشفى مولاي يوسف في الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".
وأشار البيان، إلى أنه، "مباشرة بعد الحصول على نتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك مكون من خبراءمن المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".
وأكدت الوزارة، على أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام في البلاد، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.
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