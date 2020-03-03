60 مقعد للأحزاب اليمينية وتقدم كبير لحزب الليكود .. النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية

أقيمت اليوم الانتخابات البرلمانية في إسرائيل للمرة الثالثة خلال أقل من عام، وهو ما يعد أمرًا غير مسبوق، ووفقًا للنتائج الأولية حصلت كتلة الأحزاب اليمينة الإسرائيلية على 60 مقعدا ، ونتنياهو على وشك تشكيل ائتلاف، كما هناك تقدم لحزب الليكود على حزب الأبيض والأزرق الإسرائيلي، والإنجاز الملموس لصالح كتلة القائمة المشتركة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ووفقًا للنتائج التي تم عرضها على التلفزيون الإسرائيلي:

الليكود – 37 مقعد

الأزرق والأبيض – 32 مقعد

القائمة المشتركة – 14 مقعد

حزب "شاس" -9 مقعد

حزب "يهدوت هاتوراه"– 8 مقعد

حزب "يسرائيل بتينو" – 8 مقعد

حزب العمل و "ميرتس" – 6 مقعد

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ووفقًا لهذه العينة: تحصل الكتلة

اليمنية على 60 مقعدًا ، بينما تضم ​​كتلة يسار الوسط 52 مقعدًا وحزب ليبرمان يحصل على 8 مقاعد.

وأعلنت القناة الثانية عشر والثالثة عشر خلال نشرة الأخبار على حصول حزب الليكود على 37 مقعدًا ، بينما أذاعت القناة الحادي عشر11 حصول اليكود على 36 مقعدًا، وشكر نتنياهو الناخبين على حسابه على تويتر، ووفقًا للعينات ، يحصل الأزرق والأبيض على 32-33 مقعدًا.

الإسرائيليون يتنازلون عن حق التصويت

قال عوفر هيليل ، مواطن إسرائيلي قادم من إيطاليا، أنه وصل إلى صناديق الاقتراع الخاصة في كفر سابا

واضطر إلى الانتظار فترة طويلة للدخول إلى صندوق الاقتراع،.. مضيفًا :"ليس هناك طابور مناسب للانتخابات ، فالناس يناقشون من جاء أولاً ، وكل شخص يأتي يستغرق عشر دقائق للتصويت ، لذلك كنا ننتظر أكثر من ساعتين".

وقال إن الكثير من الناس قد تنازلوا عن حق التصويت في الانتخابات الإسرائيلية بسبب الانتظار الطويل وعادوا إلى منازلهم دون تصويت.

وقال: "لو كان الأمر متروكًا لي لعدت إلى المنزل، أنا هنا فقط لأن زوجتي تصر على التصويت ومن المهم لها أن تبقى وتدلى بصوتها."

والجدير بالذكر أنه في 16 مدينة في جميع أنحاء إسرائيل، وتم فتح 18 مركز للإقتراع مخصص للناخبين المعزولين خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، وهناك 4073 ناخب صوتوا في نفس مركزالاقتراع، وبسبب زيادة عدد الناخبين في بعض صناديق الاقتراع، قررت لجنة الانتخابات المركزية تمديد تصويتهم لمدة ساعتين.