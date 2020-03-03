مهاجر مغربي عاد من إيطاليا حديثا.. تفاصيل عن أول حالة إصابة بـ”كرورنا” في المغرب

علم “اليوم 24” أن الحالة التي أعلن عنها المغرب لأول مصاب بفيروس “كورونا” هي لشاب مغربي مهاجر الديار الإيطالية يبلغ من العمر 39 سنة، قدم إلى المغرب نهاية شهر فبراير الماضي.

وكشف مصادر جهوية من وزارة الصحة أن الشاب الذي يقطن بإحدى مدن شمال إيطاليا قدم للمغرب باتجاه مدينة الدار البيضاء تم الكشف عنه الأسبوع الماضي بعد إصابته بإنفلونزا حادة قبل أن يتم نقله إلى مدينة الدار البيضاء لإجراء تحاليل مخبرية.

وحسب ذات المصادر فإن المصاب تم إخضاعه للتحاليل المجهرية بمختبر باستور في مدينة الدار البيضاء قبل التأكد من حالته عشية اليوم الاثنين، وتم نقله إلى مستشفى مولاي يوسف في مدينة الدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.