عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تدعم منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا

الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتغليف وشحن إمدادات تشمل مئات الآلاف من القفازات والأقنعة الجراحية والمواد ذات الصلة حيث تعتبر المدينة أكبر مركز لوجستي للخدمات الإنسانية ومواد الإغاثة في العالم.



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وتقدم الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وحكومة دولة الإمارات، على دعم فريق المنظمة لإيصال إمدادات طبية لإيران.

وقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المساعدة، بارساله طائرة مكنت تابعة للقوات الجوية الإماراتية وبها 7.5 طن من الإمدادات الطبية الخاصة بفيروس "كورونا".

وأكد غبريسيوس أن الطائرة تحتوي على ما يكفي أكثر من 15 ألف شخص من المعدات الوقاية، لدعم عامل الرعاية الصحية في إيران، بالإضافة إلى إرسال 100 ألف أخري للمختبرات.