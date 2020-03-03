تفاصيل حالة أول مصري مصاب بـ«فيروس كورونا»

حالة من الخوف والقلق انتابت عدد كبير من المواطنين بع إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في الساعت الأولى من صباح اليوم الإثنين، اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وفي سياق متصل، كشف وائل عبد القادر رئيس الجمعية الثقافية المصرية الإيطالية من مدينة ميلانو، تفاصيل حالة الشخص المصري المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبد القادر في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن المصاب من الجالية المصرية بإيطاليا في ميلانو من محافظة الدقهلية. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".



وأكد رئيس الجمعية أن المصاب استجاب للعلاج على مدار اليومين الماضيين بنسبة 100% وغادر المسشتفى الان مشيراً أنه لاتوجد إصابة أخرى في ميلانو بين المصريين تابع قائلاً ” المريض رفض ذكر إسمه عشان مايخضش أهله عليه ”

وفي وقت سابق أفاد برنامج “رأي عام” المذاع على قناة “تن” في خبر، بإصابة أول مصري بفيروس “كورونا” في إيطاليا.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للبرنامج، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منشورًا بإصابة أول مصري بفيروس كورونا في إيطاليا.

وفي وقت سابق، تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في إطار متابعة المُستجدات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس”كورونا”(COVID-19) .

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وخلال التقرير، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم الاشتباه في حالتين، الأولى لأجنبى بمستشفى حميات العباسية، والثانية لسيدة أجنبية بمستشفى حميات الأقصر، وتم عمل فحص معملي لهما وكانت النتيجة سلبية.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، مصير العاملين في شركة البترول التي تم اكتشاف وجود إصابة لمهندس كندي بداخلها، حسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة،أكد أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأضاف "مجاهد" أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

وقال إن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأشار مجاهد إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثانية في مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال "مجاهد" إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. حسبما نشر موقع "الوطن".