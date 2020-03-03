وهاب: وضع الدولة أسوأ مما قاله دياب وإذا ما عملنا شي قبل حزيران عنا كارثة

لفت رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "وضع ​الدولة​ أسوأ مما قاله رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ وإذا ما عملنا شي قبل حزيران عنا كارثة".

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