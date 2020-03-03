نديم الجميل: كلام دياب ليس الّا تأكيد على فشل الحكومة والفريق الذي تمثله

أعتبر عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب نديم الجميل، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، ان "كلام رئيس الحكومة حسان دياب اليوم ليس الّا تأكيد على فشل الحكومة والفريق الذي تمثله وغياب خطتها ورؤيتها السياسية والاقتصادية والمعيشية".
وسأل الجميل في تصريح اخر، "ماذا تنتظر الجهات المعنية لوقف استقبال الرحلات القادمة من ايران و الدول التي تعتبر اليوم "بؤر للكورونا"؟".
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