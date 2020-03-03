النشرة: ناشطون بحراك صيدا نفذوا مسيرة احتجاجية على خطاب دياب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأنّ "عددًا من ناشطي الحراك في صيدا نظّموا مسيرة احتجاجًا على خطاب رئيس الحكومة ​حسان دياب​.

وردّد المتظاهرون هتافات ضدّ حاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​ والمسؤولين في السلطة، مؤكّدين استمرار تحرّكاتهم حتّى تحقيق مطالبهم المشروعة".

ولفت إلى أنّ "الحراك كان قد احتشد في ساحة الثورة عند تقاطع ايليا احتجاجًا على توقيف الناشط محمد يونس، وخلال الوقفة الاحتجاجبة قام ​الجيش اللبناني​ بقطع جزء من دوار ايليا في المدينة".