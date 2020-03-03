الصليب الأحمر: أكثر من 80% من اليمنيين بحاجة للمساعدة من أجل البقاء

أكدت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "80% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدة من أجل البقاء على قيد ​الحياة​"، مشيرة الى ان "65% من الشعب اليمني البالغ عددهم 30 مليوناً، بالكاد لديه أي شيء للأكل، و64% من اليمنيين لا يحصلون على الرعاية الصحية، في حين ليس لدى 58 بالمئة منهم مياه نظيفة"، موضحة ان "الحرب أجبرت 10% من الشعب اليمني على الفرار من منازلهم".

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