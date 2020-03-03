أردوغان: اللاجئين السوريين يغادرون تركيا بمحض إرادتهم متوجهين للحدود الأوروبية

أعتبر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، خلال ​مؤتمر​ صحفي مع رئيس الوزراء البلغاري في العاصمة التركية ​أنقرة​، ان "​اللاجئين​ السوريين يغادرون الأراضي التركية بمحض إرادتهم متوجهين إلى الحدود الأوروبية، وللأسف لا ​العالم​ بأسره ولا الاتحاد الأوروبي يعي وضع ​تركيا​ التي تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ"، مشيراً الى ان "​القوات​ اليونانية تتعامل بعنف مع اللاجئين"، لافتاً الى انها "قتلت اثنين من اللاجئين وأصابت آخرين".

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