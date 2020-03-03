الخارجية الإيرانية: العقوبات الاميركية تعرض حياة مصابي كورونا للخطر

أعتبر وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​منظمة الصحة العالمية​ قامت بمجهود كبير لدعم إيران في مواجهة ​فيروس كورونا​، الذي أصاب أكثر من 89 ألف شخص حول العالم رغم ​العقوبات الأميركية​ المفروضة علينا"، لافتاً الى ان "تلك العقوبات تعرض حياة المصابين الإيرانيين للخطر، وبلاده تحتاج إلى مهمات طبية بصورة ملحة لمواجهة الفيروس".

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