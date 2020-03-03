ثاني أكبر شركة طيران أميركية تعلق رحلاتها إلى ميلانو بسبب كورونا

علقت شركة "دلتا"، التي تعد ثاني أكبر شركة طيران أمريكية، رحلاتها إلى ميلانو حتى أيار، على خلفية انتشار فيروس كورونا. في إيطاليا .
وأشارت الشركة في بيان نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "شركة دلتا أوقفت مؤقتا رحلاتها اليومية بين نيويورك - مطار جون إف. كينيدي الدولي ومطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية، وستستأنف الرحلات من وإلى ميلانو اعتبارا من من يوم 1 ويوم 2 أيار، على التوالي".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة حثت رعاياها بعدم السفر إلى إيطاليا بسبب انتشارفيروس كورونا المستجد.
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