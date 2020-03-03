ثاني أكبر شركة طيران أميركية تعلق رحلاتها إلى ميلانو بسبب كورونا

علقت شركة "دلتا"، التي تعد ثاني أكبر شركة طيران أمريكية، رحلاتها إلى ​ميلانو​ حتى أيار، على خلفية انتشار فيروس ​كورونا​.​​​​​​ في ​إيطاليا​ .

وأشارت الشركة في بيان نشرته على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن "شركة دلتا أوقفت مؤقتا رحلاتها اليومية بين ​نيويورك​ - مطار جون إف. كينيدي الدولي ومطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية، وستستأنف الرحلات من وإلى ميلانو اعتبارا من من يوم 1 ويوم 2 أيار، على التوالي".

تجدر الإشارة إلى أن ​الولايات المتحدة​ حثت رعاياها بعدم السفر إلى إيطاليا بسبب انتشارفيروس كورونا المستجد.​​​​​​​