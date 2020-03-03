حميميم: تدمير موجة من الطائرات المسيرة بريف اللاذقية

أكد المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا، عن "إطلاق مضادات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية صواريخها باتجاه أهداف معادية حاولت الإقتراب من القاعدة العسكرية عبر الريف الشمالي الشرقي لمدينة اللاذقية"، مشيرة الى ان "المضادات استهدفت عدداً من الطائرات المسيرة مصدرها المجموعات المسلحة ب​ريف اللاذقية​ الشمالي الشرقي، واسقطتها جميعا قبل وصولها إلى هدفها ودون تسجيل أي أضرار تذكر في المناطق التي سقطت فيها".

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