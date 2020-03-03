سلطات المغرب تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية إلى علم الرأي العام أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي، قادم من الديار الإيطالية، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".
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