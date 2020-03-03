منظمة الصحة العالمية تؤكد انتقال فيروس كورونا من الصين إلى 64 دولة

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن ​فيروس كورونا​ انتقل من ​الصين​ إلى 64 دولة حتى الآن. وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد ​حالات​ الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".

وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.