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منظمة الصحة العالمية تؤكد انتقال فيروس كورونا من الصين إلى 64 دولة

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أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن ​فيروس كورونا​ انتقل من ​الصين​ إلى 64 دولة حتى الآن. وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد ​حالات​ الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".

وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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