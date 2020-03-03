واشنطن تخفّض عدد الصحافيين الصينيين العاملين في أراضيها

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واشنطن: قررت الولايات المتحدة الاثنين تخفيض عدد الصينيين العاملين في وسائل إعلام حكومية في أراضيها إلى حوالي النصف، بسبب القيود التي فرضتها بكين مؤخرا على وسائل الإعلام الأجنبية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "ندعو الحكومة الصينية إلى التأكيد الفوري لالتزاماتها باحترام حرية التعبير، بما في ذلك للصحافيين".

وجاء ذلك عقب اتخاذ الصين قرارا بترحيل ثلاثة صحافيين يعملون في جريدة وول ستريت جورنال من أراضيها في شباط/فبراير.

ويشمل القرار الأميركي خمس وسائل إعلام، صنفتها واشنطن الشهر الماضي كبعثات أجنبية.

ولن يتسنى لهذه المنصات الإعلامية أن توظف أكثر من 100 مواطن صيني انطلاقا من 13 آذار/مارس، مقابل 160 حاليا.