شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان البرلمان" يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط للقضاء على الظاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف انهيار العقارات فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية، من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة، خاصة بعد انهيار عدد من المنازل فى بعض المحافظات للعديد من الأسباب المختلفة، وذلك للحفاظ على حياة المواطنين، وفى نفس الوقت وضع رؤية للتعامل مع هذا الملف الهام لضمان عدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك العديد من الأسباب التى يجب الوقوف عليها قبل الشروع فى وضع حلول للأزمة، فعلى سبيل المثال هناك بعض العقارات لم يتم عمل صيانة دورية لها، والبعض الأخر صدر له قرار إزالة ولكنه لم ينفذ لأيا من الأسباب، والبعض الاخر يعود لمستلزمات البناء، ولهذا لابد من الوقوف على الأسباب الحقيقة قبل الشروع فى وضع حلول لهذه المشكلة.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن العديد من المنازل التى انهارت فى الآونة الأخير كانت من ضمن تلك التى صدر لها قرارات إزالة بسبب خطورتها، وأنها كانت آيلة للسقوط ولكن لم يتم تنفيذ القرار وكانت النتيجة الفعلية انهيار العقار، ولهذا لابد من الوقوف على الأسباب الفعلية لعدم تفعيل قرارات الإزالة، وتوفير مسكن بديل للأسرة غير القادرة والحالات التى لا يوجد لها مسكن بديل، لسهولة تطبيق القرار للحفاظ على أرواحهم.

Advertisements

وشدد المغازى، على ضرورة تقديم حصر شامل لكافة العقارات الآيلة للسقوط، خاصة تلك شديدة الخطورة، والوضع الاجتماعى، والعقارات التى صدر بحقها قرار إزالة، ورؤية الوزارات المعنية فى التعامل مع هذا الأمر، على أن يتم إعلان قاطنى العقار بالخطوات التى تعتزم هذه الجهات اتخاذها فى سبيل الحفاظ على الأرواح.