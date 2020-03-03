شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يطالب بتشكيل لجنة وزارية عاجلة لمواجهة الذبح العشوائى بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه سيتقدم بإقتراح برغبة للحكومة، بتشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الزراعة والتموين والبيئة والإعلام وجهاز حماية المستهلك، لمواجهة الذبح العشوائى للطيور والحيوانات فى الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، مشدداً على ضرورة إحكام الرقابة الصارمة على تلك الأسواق، وتحرير محاضر فورية لكل المخالفات.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هذه الأسواق مصدر خطير لتكاثر وانتشار الفيروسات، متابعاً: "ونحن إذ نواجه انتشار خطير لفيروس كورونا حول العالم، وفى دول قريبة جداً من مصر، فإنه لزاماً علينا أن نحتاط بطرق الوقاية على الأقل، والوقاية تبدأ من النظافة، وإذا تكلمنا عن النظافة فلا ينبغي أن نترك الأسواق بتلك الطريقة".

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وطالب وكيل البرلمان، وزارة الإعلام بإعداد خطة تسويق لكل وسائل الوقاية، ومواجهة المشاهد العشوائية التي نراها في الأسواق، بجميع القنوات المحلية التي تحظي بمشاهدات واسعة، إلى جانب الدور الميدانى، لضمان نشر التوعية بأكثر من طريقة".

وحذرت مديريات الطب البيطرى فى المحافظات، من استمرار عمليات تداول وذبح الطيور الحية فى المحافظات، مشيرة إلى تهديد الظاهرة السلامة والصحة، لما قد تمثله هذه الطيور من حاضنة للأمراض والأوبة المعدية، مثل انفلونزا الطيور وغيرها، إضافة إلى تلويث البيئة وانتشار الروائح الكريهة، من مخلفات محلات الدواجن، خاصة أنها تقع فى وسط الكتل والتجمعات السكنية، وهو الأمر الذى دفع المشرع لإصدار القانون 70 لسنة 2009 الذى يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها داخل المحلات، إلا أن هذا القانون لم يفعل بشكل جدى، منذ صدوره منذ 11 عاماً.