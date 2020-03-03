شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقية تطالب "فيفا" باتخاذ إجراءات ضد تميم بسبب عمال ملاعب المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، ضرورة أن يتخذ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إجراءات ضد قطر بعد تزايد الانتهاكات التي يمارسها النظام القطرى ضد العاملين في مشروعات البنية التحتية الخاصة بملاعب مونديال 2022 الذي سيقام في قطر، موضحة أنه حتى الآن لم تؤثر التقارير الدولية الموثقة والمنشورة عن ارتكاب قطر لانتهاكات جسيمة في حق مواطنيها مثل حرمان بعض المواطنين من الجنسية على أساس تفرقة عنصرية بسبب الانتماء القبلي لهم، على تجاه المجتمع الدولى لفرض عقوبات على قطر.

وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة لـ"الخليج 365"، أن انتهاكات تميم بن حمد ضد العاملين فى الدوحة مثل الحبس التعسفي دون محاكمة عادلة لأى مواطن يمارس حقه فى الاعتراض على سياسات الأسرة الحاكمة، وانتهاك حقوق الإنسان للعمال الوافدين، فضلاً عن جرم قطر الأكبر في حق المجتمع الدولى والمتمثل فى تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية التي تعمل من داخل الشرق الأوسط وتهدد أمن العالم، كل هذا لم يؤثر على قرار الفيفا أو يدفع المجتمع الدولى للضغط على المسؤولين لسحب تنظيم كأس العالم من قطر.

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ولفتت داليا زيادة، إلى أن عدم اتخاذ الفيفا قرارات ضد انتهاكات قطر هو رسالة سلبية تقول إن الفيفا لا تهتم كثيراً بحقوق الإنسان وأن المصالح وحدها هي التي تحكم أنشطتها.

وفى وقت سابق، قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن قناة الجزيرة الذراع الإعلامية القذرة للمافيا القطرية نصبت نفسها، وكأنها ذاكرة الشعوب، لتستعيد على شاشاتها ما تريد إبرازه وتهويله، وتهيل التراب على ما تريد للشعوب العربية نسيانه، وتابع:"فهل تنبري الجزيرة بتذكير الشعب القطري، وشعوبنا العربية بأولى عمليات الانقلاب داخل الإمارة القطرية، والتي تحل ذكراها الثامنة والأربعين هذه الأيام، عندما قام خليفة بن حمد آل ثاني، بالانقلاب على ابن عمه أحمد بن علي آل ثاني، ليتولى مقاليد حكم البلاد، في الثاني والعشرين من فبراير عام 1972.