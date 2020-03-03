شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان" يفتح ملف صرف مستحقات الخارجين على المعاش بماسبيرو غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، اجتماعاً لها غداً الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رانيا السادات بشأن سرعة صرف جميع مستحقات الخارجين على المعاش لموظفى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى.

كما تعقد اللجنة اجتماع لها في ذات اليوم، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب جليلة عثمان، وجلال عوارة، وشيرين فراج، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء الاختبارات العلمية لاكتشاف العديد من المعلومات التي تحيط بالحضارة الفرعونية.

واستقبل النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الخميس الماضى، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بمقر اللجنة، وذلك للتنسيق بشأن بعض الأمور الخاصة بعمل اللجنة والمرتبطة بوزارة السياحة والآثار، خاصة فيما يتعلق ببعض الزيارات الميدانية التي تجهز اللجنة للقيام بها خلال الفترة القادمة.

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وقال محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللقاء مع وزير السياحة والآثار كان لقاء وديا، ولم يكن بترتيب مسبق، موضحا أن الوزير كان متواجدا في مجلس النواب ولديه بعض اللقاءات، وعندما علم بوجوده طلب مقابلته للتنسيق بشأن بعض الموضوعات.