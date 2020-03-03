شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير الاتصالات لسوء خدمات مكاتب بريد المرج: الوضع لم يعد مقبولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أحمد على إبراهيم عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجها إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ورئيس الهيئة القومية للبريد، بشأن تدنى الخدمة المقدمة بمكاتب البريد بالدائرة وغلق أحد المكاتب، برغم من توجه الحكومة لسياسة الدفع غير النقدي.

وأضاف النائب فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الازدحام والتكدس الذى تشهده مكاتب البريد بالدائرة وطوابير الانتظار والتى تصل إلى خارج المكاتب، أصبحت مشهدًا لا يمكن القبول به.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، أن الكثير من المتعاملين مع مكاتب البريد هم من العجائز وكبار السن والمرضى، والتى لا تسمح ظروفهم الصحية والمرضية البقاء طويلًا فى مكاتب البريد لإنهاء مصالحهم.

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وأكد النائب أحمد علي، ضرورة زيادة عدد تلك المكاتب بحى المرج، لا يتناسب مع الكثافة السكانية بالمنطقة، واحتياجات المواطنين فيها.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد أوصت فى تقرير لها، بإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وفتح حسابات بالعملة الأجنبية وتحويل الأموال بالعملات الأجنبية.

وشددت لجنة الاتصالات بالبرلمان، بأهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ خطة البريد والتى تهدف إلى تحويل مكاتب البريد إلى مراكز متكاملة لتقديم كافة الخدمات للجمهور، وتوفير الخدمات إلكترونية للتسهيل على المواطنين وخاصة فى المدن البعيدة عن مراكز المحافظات.

يأتى ذلك التوصيات فى ضوء مناقشة لجنة الاتصالات والاتصالات، على مدار دور أدوار الانعقاد من الفصل التشريعى الأول العشرات من طلبات الإحاطة الخاصة بتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وإنشاء مكاتب جديدة.