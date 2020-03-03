شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تخلى قطر عن مواطنيها بإيران بعد تفشى الكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو عن تخلى نظام تميم بن حمد عن المواطنين القطريين، في إيران، بعد تفشى فيروس كورونا، بعد أن أصبحوا عالقين هناك، ولم تولى الدوحة أي اهتمام لهم، بل أن الطائرة القطرية وأخذ الركاب الإيرانيين دون أي اهتمام للركاب القطريين.

ورصد التقرير، شهادات من المواطنين القطريين، الذى عانوا من تركهم في إيران دون أي اهتمام من نظام تميم، بعد تركهم عالقين في إيران، رغم تواصلهم مع المسئولين القطريين، ولكن تم تهميش المواطنين القطريين.

وأضاف التقرير أن ذلك يأتي ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها قطر ضد المواطن القطري، وانتهاك لحقوق الإنسان داخل قطر أو خارجها، حيث أصبح المواطن القطري آخر اهتمامات نظام الحمدين.

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كان موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، قد ذكر أن المواطن القطرى عبدالله عبدالعزيز آل إسحاق، فضح تخلى أمير قطر تميم بن حمد والنظام القطرى عن الرعايا القطريين فى الخارج، حيث أكد وجود أكثر من 33 مواطنًا فى مدينة شيراز الإيرانية، عقب إصدار قرار بتوقف الرحلات مع إيران، موضحًا أن تميم أرسل طائرة لنقل الركاب الإيرانيين من المدينة الإيرانية، فيما تجاهل استغاثات مواطنيه العالقين هناك، فى محاولة لعودتهم مرة أخرى إلى بلادهم.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تميم بن حمد عرض شعبه للهلاك حتى يكسب ود قادته فى إيران، مفضلًا علاقاته السياسية مع حليفه على حماية المواطنين.

وفى وقت سابق ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن موقع "المونيتور الأمريكي"، أعلن استقطاب أمير قطر تميم بن حمد لاثنين من المشرعين السابقين بالحزب الجمهورى الأمريكى، للضغط على زملائهم السابقين فى الحزب لتحسين صورته أمام واشنطن، بعد انتقادات حادة وُجهت له، موضحا أن سبب تلك الانتقادات يرجع إلى دعمه لحليفته إيران، والذى كان قد دفع لها 3 مليارات دولار، بعد مقتل "قاسم سليماني" القائد بالحرس الثورى الإيرانى، والذى نجحت طائرة بدون طيار أميركية فى تصفيته، خلاف دعمه وإيوائه لعناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.