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الولايات المتحدة تعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الإثنين، بتسجيل 6 حالات وفاة و100 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بينهم 18 حالة في واشنطن و 16 حالة في كاليفورنيا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت الماضي، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في واشنطن.

وقالت وكالة "بولمبيرج"، نقلًا عن إدارة الاغذية والعقاقير الأمريكية: "نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس، الذي انتشر فى 3 ولايات في غرب الولايات المتجدة الأمريكية".

وشددت منظمة الصحة العالمية، على أنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا بشكل فوري وإنما يمكن العمل على منع انتشاره.

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