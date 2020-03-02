كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خوفًا من كورونا.. جامعة الدول العربية تقرر تأجيل القمة الدورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الإثنين، أنها قررت تأجيل إنعقاد القمة الدورية لها، والمقرر إنعقادها قبل نهاية شهر مارس من كل عام، بسبب المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط: إنني "رصدت جوًا غير مريح عالميًا في ما يتعلق بفيروس كورونا وانتشاره في إيطاليا وإيران، وكانت هناك حالة من عدم الاستقرار".

وتابع أبو الغيط: أنه "بعد التواصل مع الجانب الجزائري؛ حيث من المقرر عقد قمة هذا العام هناك تم الاتفاق على عقد القمة بعد رمضان مباشرة، بحد أقصى الأسبوع الثالث من شهر يونيو".

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وبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية زيارة إلى الجزائر، يوم السبت الماضي؛ للإعداد للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالجزائر، والتي ستناقش قضايا ليبيا وسوريا وتطورات القضية الفلسطينية.

وقال: إن "هناك حالة طوارئ عالمية متعلقة بفيروس كورونا الجديد، ما قد يؤدي إلى تأجيل عقد القمة العربية في الجزائر، المقررة في نهاية مارس المقبل إلى منتصف العام الجاري".

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم: أن "القمة العربية ستعقد بالتأكيد في الجزائر، وللجزائر حق تحديد الموعد بالتشاور مع الدول العربية".