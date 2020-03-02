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ارتفاع عدد وفيات "كورونا" بالولايات المتحدة إلى 6 أشخاص

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ارتفع حصيلة عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الإثنين، في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 أشخاص، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وسجلت ولاية واشنطن الأمريكية، في وقت سابق من مساء اليوم، 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت الماضي، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في واشنطن.

وقالت وكالة "بولمبيرج"، نقلًا عن إدارة الاغذية والعقاقير الأمريكية: "نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس، الذي انتشر فى 3 ولايات في غرب الولايات المتجدة الأمريكية".

وشددت منظمة الصحة العالمية، على أنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا بشكل فوري وإنما يمكن العمل على منع انتشاره.

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