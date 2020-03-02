بعد تسجيل أول حالة إصابة بـ”كورونا” في البلاد.. المغرب يُلغي دورة المعرض الدولي للفلاحة

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب عن إلغاء الدورة ال15 للمعرض للدولي للفلاحة بالمغرب التي كان من المرتقب تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس.

وجاء بلاغ الوزارة بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا”، عشية اليوم الاثنين بمدنية الدار البيضاء لمصاب قادم من إيطاليا.