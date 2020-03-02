باطمة تحاول نفض الغبار عن مسارها الفني في عز متاعبها أمام القضاء-فيديو

بعد غيابها فنيا نتيجة انشغالها بمتاعب ناتجة عن تفجير ملف “حمزة مون بيبي”، قررت دنيا باطمة العودة إلى الساحة الفنية، لكن ليس بأغنية خاصة بها، وإنما بكشكول شعبي، احتلت به، اليوم الاثنين، الرتبة الثانية في “طوندونس يوتوب” المغرب.

ويبدو أن باطمة أدركت أن مشاكلها مع القضاء أثرت في مسارها الفني، فحاولت تكسير الغياب، الذي تفرضه عليها ظروفها بتقديم عمل فني للجمهور، كان عبارة عن مزيج بين أغان مغربية شهيرة.

واستطاع جديد باطمة احتلال المرتبة الثانية في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا بيوتوب المغرب، بعد يوم من نشره، فيما حصد ما يقارب نصف مليون مشاهدة.

ولا يزال في انتظار باطمة، المتهمة في ملف حمزة مون بيبي، جلسات أمام المحكمة، بعد التحقيق معها من طرف الفرقة الوطنية بالبيضاء، ثم التحقيق معها من طرف قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمراكش، بأمر من وكيل الملك، بغرض تعميق البحث في الأفعال المنسوبة إليها.