أعلنت الولايات المتحدة، عن ارتفاع عدد الوفيات، بعد إصابتهم بفيروس “كورونا” في ولاية واشنطن الأمريكية إلى 6 حالة وفاة، بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل إصابة 14 مصاباً بفيروس كورونا الجديد.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أشار إلى أنّ الولايات المتحدة مستعدّة لأي ظرف من الظروف.
واقترب عدد وفيات فيروس “كورونا”، الذي انتشر في 63 دولة، من حاجز الـ3 آلاف، حتى أمس الأحد، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر “كورونا” يزحف لأمريكا.. ارتفاع عدد الوفيات بواشنطن إلى 6 ونيويورك تُسجل أول إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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