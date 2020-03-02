يوسفية برشيد “يعمق” جراح فارس البوغاز بثلاثية مدوية

وليد لباب – صحافي متدرب

تمكن، مساء اليوم الاثنين، فريق يوسفية برشيد، من تحقيق فوز هام، وبنتيجة عريضة، بعد أن تغلب على ضيفه اتحاد طنجة بثلاثية نظيفة.

وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء، فقد افتتح اليوسفية المحلي التسجيل عن طريق عبد الصمد نياني في الدقيقة21، قبل أن يعود اللاعب عبد الخالق أيت أورحبي لتسجيل الهدف التاني من نقطة الجزاء، والذي مكن يوسفية برشيد من إنهاء الشوط الأول متقدما بواقع بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني، لم تتوقف الآلة الهجومية ليوسفية برشيد، ليعمق هذا الأخير جراح فارس البوغاز بهدف ثالث عن طريق اللاعب فاتي من نقطة الجزاء مرة أخرى.

وبهذا الانتصار قفز الفريق الحريزي إلى الصف التاسع برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد طنجة في 15نقطة، وظل في الصف ما قبل الأخير.